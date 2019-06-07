Суд арестовал министра лесного комплекса Иркутской области

07.06.19 16:10

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Иркутска в пятницу по ходатайству следствия арестовал министра лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверду, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при организации санитарных рубок в региональном заказнике "Туколонь", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Министр арестован на 2 месяца.

Губернатор Сергей Левченко связал задержание Сергея Шеверды и уголовное дело против него являются следствием политики властей региона по наведению порядка в лесозаготовительной отрасли региона.

"Это связано с результатами работы в лесной сфере, где сейчас наводится порядок. В Иркутской области рубят ежегодно до 35 млн кубометров леса в год, и сейчас мы получаем в бюджет от отрасли 10 млрд рублей в год, а в 2015 году было всего 3 млрд рублей. То есть ранее 7 млрд рублей (до проведения жесткой политики - ИФ) оседали у кого-то в кармане. Кому же хочется терять такие средства?", - сказал Левченко "Интерфаксу" в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что 6 июня министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан в аэропорту "Шереметьево" Москвы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь".

По версии следствия, незаконные вырубки леса в "Туколони" были проведены на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду, охотничьим ресурсам, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

СКР предъявил обвинение Шеверде по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). В пятницу Кировский районный суд Иркутска арестовал министра лесного комплекса на 2 месяца.