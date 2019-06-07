Удостоверения многодетной семьи начнут выдавать в Башкирии

07.06.19 15:22

© РИА Новости. Валерий Мельников

7 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии будут выдавать удостоверения многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, постановление об этом размещено на портале правовой информации.

Удостоверения будут выдавать жителям Башкирии "в целях повышения общественного статуса многодетных семей в республике", следует из документа.

Получить документ сможет один из родителей трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Удостоверения планируется выдавать гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства, а также беженцам, постоянно проживающим на территории республики.

Кроме того, документ смогут оформить и временно проживающие на территории региона иностранцы и лица без гражданства, "подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Удостоверение будет действовать в течение года, затем семья сможет его продлить.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы Минтруда Башкирии, дополнительных льгот для обладателей удостоверения не предусмотрено, однако многодетные родители часто обращаются в ведомство с просьбами о выдаче таких документов.

"К нам часто обращались многодетные семьи, которые жаловались на то, что не могли в Москве бесплатно посетить выставки, музеи, театры из-за отсутствия у них удостоверений. Теперь они смогут пользоваться скидками во всех культурно-развлекательных учреждениях, причем не только российской столицы. В Башкирии музеи, бассейны, пункты проката также предоставляют скидки многодетным семьям - теперь, чтобы воспользоваться льготами, не нужно будет носить с собой свидетельства о рождении на всех детей", - отметил собеседник агентства, добавив, что такие удостоверения в настоящее время выдают в некоторых регионах.