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07.06.19 15:28
Этнодеревня появится на юге Крыма
"Объект мы предполагаем разместить в районе Кореиза, общая площадь участка - порядка 80 соток", - цитирует Челпанова отдел информационной политики администрации Ялты в пятницу.
В этнодеревне будут представлены традиции и ремесла народов, населяющих Крым, в частности, армян, греков, крымских татар, украинцев и русских.
По словам сити-менеджера, в своего рода парке культуры предполагается разместить множество "малых архитектурных форм, раскрывающих историю и быт народов, проживающих на полуострове".
"Там же, естественно, будет национальная кухня, точки общественного питания", - добавил Челпанов.
Он призвал местные национальные общества принять участие в реализации проекта.
"Мы, как администрация, готовим комплексную концепцию парка и предоставляем не менее 40 рабочих мест для коммерческой деятельности. Ждем предложений", - сказал сити-менеджер Ялты.
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