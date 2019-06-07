"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
  
Лес преткновения: глава Минлеса Иркутской области задержан из-за санитарных вырубок в заказнике "Туколонь"
   
Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
07.06.19 15:35

Ингушетия до 2022г получит почти 4 млрд руб на реконструкцию электросетей

© РИА Новости. Илья Питалев
7 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии и руководство ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа " заключили соглашение, предусматривающее выделение финансов на модернизацию изношенных сетей и подстанций в регионе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе ПМЭФ.

Документ подписали Ю.-Б.Евкуров и гендиректор ПАО МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов.

"В рамках документа регион получит порядка 3,6 млрд рублей для того, чтобы провести реконструкцию сетей и ряда подстанций, в том числе, ПС "Назрань-Плиево", заменить трансформаторы, установить счетчики автоматизированного учета электроэнергии", - сказал Евкуров.

По его словам, благодаря поддержке МРСК Северного Кавказа Ингушетия повысит надежность и качество электроснабжения, устранит угрозу выхода сетей из строя из-за непогоды.

"Сегодня это - одна из основных проблем. До 2022 года произойдет полное техническое перевооружение электросетевого комплекса республики с применением технологий цифровизации" в рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона, в рамках договорённости на ПМЭФ республиканское правительство намерено разработать программу финансового оздоровления предприятий с наибольшей задолженностью за услуги по энергоснабжению, которая должна быть утверждена и согласована с Минстроем РФ согласно поручению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Существующий уровень тарифов на услуги ЖКХ предполагается довести до уровня, обеспечивающего 100-процентную оплату по обязательствам перед МРСК Северного Кавказа.

В период с 2019 года по 1 июля 2020 года власти обязуются обеспечить компенсацию филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" за счет средств соответствующих бюджетов в полном объеме сумму недоплаты потребителей ЖКХ, если указанные средства будут субсидированы из федерального бюджета.

"Сегодня среди основных задач в сфере ТЭК республики - выведение электросетевого комплекса на безубыточную деятельность, повышение платежной дисциплины и замена ветхих сетей. Этот документ позволит ускорить решение данных вопросов. Речь идет о техническом перевооружении электросетевого комплекса республики, а также модернизации электросетевого комплекса с применением технологий "цифровизации" в рамках реализации инвестпрограммы филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа", - привел сотрудник пресс-службы агентству "Интерфакс-Юг" слова Евкурова.

В рамках реализации документа МРСК Северного Кавказа намерено внедрить в регионе цифровые сети с интеллектуальным учетом электроэнергии у потребителей в инфраструктуру электросетевого комплекса региона. В результате этого к 2022 году планируется повысить уровень цифровизации сетей "Ингушэнерго" до 96,23% от общего количества установленных приборов учета.

Предполагается также внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии у потребителей общей стоимостью 560,23 млн руб., которая обеспечит удаленный сбор данных с 16 246 точек учета. Кроме того планируется снизить потери электроэнергии в сетях "Ингушэнерго" к 2022 году до уровня 19,94% от отпуска в сеть, а также на 15% снизить количество аварий на электросетевых объектах. Помимо этого МРСК Северного Кавказа за счет собственных средств намерено провести технический аудит объектов электросетевого хозяйства на территории республики и по итогам сформировать программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Ингушетии.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.06.19 17:53
Московский главк полиции назначил служебную проверку после распространения фотоснимков, которые якобы были сделаны в квартире журналиста Голунова
.
  07.06.19 16:02
Более 50 человек выдвинулись кандидатами в депутаты Мосгордумы в первый день
.
  07.06.19 11:56
Специальные сеансы для посещения китайских панд организуют в московском зоопарке
.
  07.06.19 11:23
Москва возглавила рейтинг регионов по привлекательности инвестклимата
.
  07.06.19 11:04
Инвестиции в основной капитал Москвы выросли на 25% с начала года
.
  07.06.19 09:30
Участок набережной Тараса Шевченко по выходным дням станет пешеходной зоной
.
  06.06.19 13:51
График переселения по программе реновации утвердят до конца года
.
  06.06.19 12:50
Опыт назначения на руководящие посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным
.
  06.06.19 12:36
Тротуары расширят на 25 столичных улицах во время благоустройства в 2019 году
.
  06.06.19 12:16
В МФТИ заявили, что арестованный за госизмену Ковалев не вел научной деятельности в вузе


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket