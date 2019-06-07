Ингушетия до 2022г получит почти 4 млрд руб на реконструкцию электросетей

07.06.19 15:35

© РИА Новости. Илья Питалев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии и руководство ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа " заключили соглашение, предусматривающее выделение финансов на модернизацию изношенных сетей и подстанций в регионе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе ПМЭФ.

Документ подписали Ю.-Б.Евкуров и гендиректор ПАО МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов.

"В рамках документа регион получит порядка 3,6 млрд рублей для того, чтобы провести реконструкцию сетей и ряда подстанций, в том числе, ПС "Назрань-Плиево", заменить трансформаторы, установить счетчики автоматизированного учета электроэнергии", - сказал Евкуров.

По его словам, благодаря поддержке МРСК Северного Кавказа Ингушетия повысит надежность и качество электроснабжения, устранит угрозу выхода сетей из строя из-за непогоды.

"Сегодня это - одна из основных проблем. До 2022 года произойдет полное техническое перевооружение электросетевого комплекса республики с применением технологий цифровизации" в рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона, в рамках договорённости на ПМЭФ республиканское правительство намерено разработать программу финансового оздоровления предприятий с наибольшей задолженностью за услуги по энергоснабжению, которая должна быть утверждена и согласована с Минстроем РФ согласно поручению правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Существующий уровень тарифов на услуги ЖКХ предполагается довести до уровня, обеспечивающего 100-процентную оплату по обязательствам перед МРСК Северного Кавказа.

В период с 2019 года по 1 июля 2020 года власти обязуются обеспечить компенсацию филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" за счет средств соответствующих бюджетов в полном объеме сумму недоплаты потребителей ЖКХ, если указанные средства будут субсидированы из федерального бюджета.

"Сегодня среди основных задач в сфере ТЭК республики - выведение электросетевого комплекса на безубыточную деятельность, повышение платежной дисциплины и замена ветхих сетей. Этот документ позволит ускорить решение данных вопросов. Речь идет о техническом перевооружении электросетевого комплекса республики, а также модернизации электросетевого комплекса с применением технологий "цифровизации" в рамках реализации инвестпрограммы филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа", - привел сотрудник пресс-службы агентству "Интерфакс-Юг" слова Евкурова.

В рамках реализации документа МРСК Северного Кавказа намерено внедрить в регионе цифровые сети с интеллектуальным учетом электроэнергии у потребителей в инфраструктуру электросетевого комплекса региона. В результате этого к 2022 году планируется повысить уровень цифровизации сетей "Ингушэнерго" до 96,23% от общего количества установленных приборов учета.

Предполагается также внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии у потребителей общей стоимостью 560,23 млн руб., которая обеспечит удаленный сбор данных с 16 246 точек учета. Кроме того планируется снизить потери электроэнергии в сетях "Ингушэнерго" к 2022 году до уровня 19,94% от отпуска в сеть, а также на 15% снизить количество аварий на электросетевых объектах. Помимо этого МРСК Северного Кавказа за счет собственных средств намерено провести технический аудит объектов электросетевого хозяйства на территории республики и по итогам сформировать программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Ингушетии.