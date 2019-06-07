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Реализация шести инвестпроектов позволит создать в Ярославской области более 500 рабочих мест

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
7 июня. Interfax-Russia.ru - Ярославская область во второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписала шесть соглашений более чем на 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Общий объем инвестиций по этим соглашениям составит более 4 млрд рублей. По итогам реализации проектов будет создано свыше 500 новых рабочих мест, и - что особенно важно - почти половина из них - в моногородах", - сказал глава региона Дмитрий Миронов.

Так, ООО "Нордик Берриз" планирует создать на территории опережающего развития "Гаврилов-Ям" производство сублимированных ягод и фруктов. Инвестиции в проект составят не менее двух миллиардов рублей, будет создано более 150 новых рабочих мест.

На территории индустриального парка "Новоселки" ООО "Дата центр" организует центр обработки данных. Высокотехнологичный компьютер будет проводить обработку всей информации по СБИС++ и СБИС не только в Ярославской области, но и в России. Инвестиции на начальном этапе составят 1 млрд рублей, будет создано порядка 300 рабочих мест.

Еще 200 млн рублей в экономику региона вложит фирма "Аксиос". Она планирует построить в Тутаеве комплекс по изготовлению промышленных уплотнительных.

ООО "Базис", соглашение с которым также подписано на ПМЭФ, предусматривает организацию в Ростове производства по обработке и закалке стекла различной толщины. Объем инвестиций - 150 млн рублей. Общее число рабочих мест на предприятии - не менее 50.

Также в Ростове планируется создание производства лифтов на площадке ООО "Умные технологии".

АО "Ярославская бумага" направит на модернизацию производства изделий из картона 700 млн рублей.

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