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Более 50 человек выдвинулись кандидатами в депутаты Мосгордумы в первый день

© РИА Новости. Евгений Одиноков
7 июня. Interfax-Russia.ru - В первый день приема документов окружными избирательными комиссиями кандидатами в депутаты Мосгордумы выдвинулись 55 человек, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в пятницу.

"Все 55 кандидатов подали документы как самовыдвиженцы. В их числе - 14 действующих депутатов Мосгордумы от фракции "Единая Россия" и объединения "Моя Москва", муниципальные депутаты, работники бюджетной сферы, представители бизнеса, пенсионеры, безработные, журналист и космонавт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для регистрации всем кандидатам в депутаты понадобится сбор подписей избирателей - в среднем около 5 тыс.

Так, среди подавших документы на самовыдвижение действующий спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты столичного парламента Евгений Герасимов (41-й округ), Степан Орлов (27-й округ), Ирина Назарова (19-й округ), Александр Семенников (34-й округ), Людмила Стебенкова (25-й округ) и другие.

Кроме того, документы на выдвижение кандидатами подали ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая (30-й округ), космонавт-испытатель Олег Артемьев (29-й округ), журналист ВГТРК Андрей Медведев (9-й округ), глава муниципального округа Таганский, экс-кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов (44-й округ) и многие другие.

В первый день приема документов кандидатами выдвинулись и ряд представителей оппозиции. Так, в 45-м избирательном округе кандидатом в депутаты Мосгордумы выдвинулся глава муниципального округа Красносельский Ильи Яшин, в 8-м округе - директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в 43-м - юрист ФБК Любовь Соболь, в 9-м округе - депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов возможен не позднее 5 июля.

Документы на регистрацию, включая подписные листы, кандидаты могут подать не позднее 18:00 6 июля. Подписи не потребуются кандидатам от партий "Единая Россия", ЛПДР, КПРФ и "Справедливая Россия" в случае их выдвижения от партий.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в нескольких избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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