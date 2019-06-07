Иркутская область недовольна тем, как Росгеология ведет проект по ликвидации отходов БЦБК

07.06.19 16:06

© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский

7 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области считают, что "Росгеология" неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на областного министра природных ресурсов Андрея Крючкова.

"На сегодняшний день АО "Росгеология" крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту. Позиция подрядчика свелась к написанию писем о перераспределении ответственности за возникающие риски при выполнении мероприятий и указанию необъективных причин, по которым подрядчик не может завершить корректировку проектной документации и приступить к реализации самого мероприятия согласно календарному плану", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госхолдинг пока не представил технологий по переработке шлам-лигнина (отходов ЦБК), а работы "на промышленной площадке для получения опытно-промышленных образцов и технологии переработки по шлам-лигнину не выполняются".

Как поясняется в пресс-релизе, "Росгеология" предложила разделить проект ликвидации отходов на БЦБК на 3 элемента: Солзанский, Бабхинский (по названию полигонов, где складированы отходы - ИФ) и цех очистных сооружений.

"Но при таком варианте есть риск, что сроки по корректировке проектной документации перенесутся на 2020 год", - говорится в пресс-релизе.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментариев "Росгеологии".

Ранее сообщалось, что в 2017 году правительство Иркутской области как заказчик и "Росгеология" как исполнитель подписали контракт на рекультивацию отходов комбината. Сметная стоимость проекта была оценена в 5,9 млрд рублей.

В июле 2018 года стороны подписали дополнительное соглашение о разработке нового проекта рекультивации, после чего госхолдинг начал изыскания на площадке БЦБК. По их итогам были уточнены объемы и содержание карт-накопителей: 4,948 млн кубометров твердых веществ - шлам-лигнина, золы - и 729 тыс. кубометров воды. Ранее предполагалось, что в картах содержатся 3,585 млн кубометров осадка и 2 млн кубометров воды.

Вопрос о начале рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года, но реализация проекта неоднократно откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.