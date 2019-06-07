Севастополь затопило месячной нормой осадков

07.06.19 16:44

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

7 июня. Interfax-Russia.ru - Ливень, прошедший в Севастополе, стал причиной нарушения энергоснабжения, разрушения нескольких подпорных стен и повреждения дорог из брусчатки, сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

"По информации МЧС, за два часа выпала месячная норма осадков в Севастополе (свыше 33 мм при норме для июня в 26 мм - ИФ), давно такого не было. Практически парализована была улично-дорожная сеть, порядка 30 участков дорог оказались затоплены", - сказал Базаров журналистам в пятницу.

Больше всего пострадал спуск в центральной части города, где повреждено 400 метров дороги из плитки. Как уточнил вице-губернатор, эта дорога пока закрыта для движения.

Кроме того, повреждены две подпорные стены, в некоторых местах сошел грунт со склонов. Специалисты получили сообщения о засорении ливневой канализации на 44 участках (в Севастополе 78 км ливневки на 1100 км дорог), более половины из них устранены, добавил Базаров.

"Что касается жилого фонда, поступило порядка 330 обращений от жителей по двум темам: затопленные территории и кровли. Везде подрядчики вышли на объекты, устраняют последствия", - отметил он.

В результате непогоды без света остались на несколько часов 12,5 тыс. жителей города, энергоснабжение 10 тыс. из них восстановлено.

Ливень начался в Севастополе утром в пятницу. В городе был объявлен режим повышенной готовности. Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии подтопленных улиц: в некоторых местах автомобили оказались по крышу в воде.

Как сообщалось, из-за ливня в Севастополе перенесли начало сдачи ЕГЭ примерно на час, так как некоторые школьники не успели вовремя добраться в пункты приема госэкзамена.

4 и 5 июня в Крыму выпал град диаметром до 5 см. От непогоды пострадали примерно 3,5 тыс. га сельхозугодий, ущерб подсчитывается. На пятницу также объявлено штормовое предупреждение из-за грозы с градом и сильным ветром.