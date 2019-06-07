Американские художники нарисовали картины в центре Петербурга в рамках ПМЭФ

07.06.19 17:03

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 июня. Interfax-Russia.ru - В день официального закрытия Международного петербургского экономического форума делегация американских художников проведет специальную творческую акцию, сообщают организаторы мероприятия.

Работы живописцев из США, написанные во время петербургского пленэра, останутся в Петербурге на обозрение горожанам и туристам. Они займут свое место на стене Музея под открытым небом URBANFRESCO в переулке Радищева.

"Оставляя на стене свои работы, выполненные в технологии "urbanfresco", творческая делегация США хочет подчеркнуть, что политические разногласия между странами не должны влиять на дружеские и культурные связи между народами", - говорится в сообщении.

В течение двух недель вместе с русскими коллегами художники из США писали виды Петербурга и его окрестностей, знакомились с его архитектурой, культурой и традициями. В ходе пленэра представители двух сильнейших реалистических школы мира обменивались секретами мастерства, делились опытом и художественными приемами.

Итогом двухнедельного пребывания станет однодневная выставка оригиналов в галерее "Мастер" и появление цифровых копий работ американских мастеров на стене в переулке Радищева, выполненных Центром печати Олега Лукьянова