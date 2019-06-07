Путин ждет от расследования "дела Калви" прозрачности и справедливости

07.06.19 17:28

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин надеется на прозрачное, понятное расследование "дела Калви" и справедливое решение.

Он напомнил, что Майклу Калви инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей, в то время как "некоторые, в том числе многие здесь присутствующие его российские партнеры, утверждают, что это не так".

"Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, у нас есть судебная система соответствующая. Я очень рассчитываю на то, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию этого нашего американского партнера. И будут приняты справедливые законные решения", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2019 в пятницу.

"Я со своей стороны и мои коллеги из правительства будем за этим внимательно следить. И генеральный прокурор, вот он здесь сидит, господин Чайка тоже будет внимательно за этим следить и контролировать этот процесс", - пообещал президент.

На вопрос модератора заседания, на чью позицию в этом деле должны ориентироваться инвесторы: на гарантии президента или действия спецслужб, Путин ответил: "Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство во всех своих действиях".

"Это касается и власти, это касается бизнеса и отечественного и иностранного. Я понимаю, о чем вы говорите. Меня самого это беспокоит, иначе я бы не стал об этом говорить с трибуны сегодняшнего форума. Но все должны проявлять уважение к закону", - пояснил Путин.

"Когда мы говорим о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и ткань бизнес-структур, в работу бизнес-структур неоправданно, то это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе и представители бизнеса, должны придерживаться закона. И должны его исполнять", - сказал президент.

Руководитель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159). Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.

В феврале Калви по ходатайству следствия был заключен судом под стражу, в апреле - переведен под домашний арест.