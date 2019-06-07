"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
  
Лес преткновения: глава Минлеса Иркутской области задержан из-за санитарных вырубок в заказнике "Туколонь"
   
Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
07.06.19 17:28

Путин ждет от расследования "дела Калви" прозрачности и справедливости

© РИА Новости. Григорий Сысоев
7 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин надеется на прозрачное, понятное расследование "дела Калви" и справедливое решение.

Он напомнил, что Майклу Калви инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей, в то время как "некоторые, в том числе многие здесь присутствующие его российские партнеры, утверждают, что это не так".

"Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, у нас есть судебная система соответствующая. Я очень рассчитываю на то, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию этого нашего американского партнера. И будут приняты справедливые законные решения", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2019 в пятницу.

"Я со своей стороны и мои коллеги из правительства будем за этим внимательно следить. И генеральный прокурор, вот он здесь сидит, господин Чайка тоже будет внимательно за этим следить и контролировать этот процесс", - пообещал президент.

На вопрос модератора заседания, на чью позицию в этом деле должны ориентироваться инвесторы: на гарантии президента или действия спецслужб, Путин ответил: "Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство во всех своих действиях".

"Это касается и власти, это касается бизнеса и отечественного и иностранного. Я понимаю, о чем вы говорите. Меня самого это беспокоит, иначе я бы не стал об этом говорить с трибуны сегодняшнего форума. Но все должны проявлять уважение к закону", - пояснил Путин.

"Когда мы говорим о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в жизнь и ткань бизнес-структур, в работу бизнес-структур неоправданно, то это наша позиция. Но это также значит, что все участники этого процесса, в том числе и представители бизнеса, должны придерживаться закона. И должны его исполнять", - сказал президент.

Руководитель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159). Свою вину бизнесмен отрицает и утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над кредитной организацией.

В феврале Калви по ходатайству следствия был заключен судом под стражу, в апреле - переведен под домашний арест.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.06.19 17:53
Московский главк полиции назначил служебную проверку после распространения фотоснимков, которые якобы были сделаны в квартире журналиста Голунова
.
  07.06.19 16:02
Более 50 человек выдвинулись кандидатами в депутаты Мосгордумы в первый день
.
  07.06.19 11:56
Специальные сеансы для посещения китайских панд организуют в московском зоопарке
.
  07.06.19 11:23
Москва возглавила рейтинг регионов по привлекательности инвестклимата
.
  07.06.19 11:04
Инвестиции в основной капитал Москвы выросли на 25% с начала года
.
  07.06.19 09:30
Участок набережной Тараса Шевченко по выходным дням станет пешеходной зоной
.
  06.06.19 13:51
График переселения по программе реновации утвердят до конца года
.
  06.06.19 12:50
Опыт назначения на руководящие посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным
.
  06.06.19 12:36
Тротуары расширят на 25 столичных улицах во время благоустройства в 2019 году
.
  06.06.19 12:16
В МФТИ заявили, что арестованный за госизмену Ковалев не вел научной деятельности в вузе


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket