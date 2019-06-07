Московский главк полиции назначил служебную проверку после распространения фотоснимков, которые якобы были сделаны в квартире журналиста Голунова

07.06.19 17:53

© РИА Новости. Вадим Жернов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Опубликование фотографий, якобы сделанных в квартире задержанного с наркотиками журналиста Ивана Голунова, стало причиной служебной проверки в столичной полиции.

"В ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО некачественной информации для опубликования на официальном сайте столичного главка", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в столичной полиции подтвердили, что не все опубликованные на сайте ведомства фотографии были сделаны в квартире задержанного с наркотиками в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

В ведомстве подчеркнули, что расследование указанного уголовного дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по г. Москве Олегом Барановым.

"Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако, сделать срезы ногтевых пластин он отказался",- подчеркнули в полиции.

В настоящее время с Голуновым организовано проведение следственных действий с участием его адвоката, который был допущен к нему в установленном порядке, сказали в пресс-службе.

Между тем до этого в пресс-службе столичной полиции заявили "Интерфаксу", что "фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых".

На фотографиях, размещенных на сайте ведомства, видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков.

Между тем, в сообщении на сайте "Медузы" говорится со ссылкой на близких Голунова, что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста. "Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте", - утверждает издание.

В свою очередь, адвокат задержанного затруднился ответить, в квартире ли Голунова сделаны фото.

В Генеральной прокуратуре РФ уже заявили, что не оставят без реакции заявления о возможных нарушениях со стороны полиции при задержании корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Прокуратура, разумеется, самым тщательным образом разберется в сложившейся ситуации. Мы не допустим ни малейшего отступления от закона ни одной из сторон", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, "если у задержанного журналиста и его представителей есть сомнения в законности действий правоохранителей, то у них есть полное право обжаловать эти моменты вышестоящему руководству органов следствия или в прокуратуру".

"Мы обязательно отреагируем", - отметил Куренной.

По его словам, "прокуратура ЗАО Москвы согласилась с возбуждением уголовного дела, оно находится на контроле прокурора округа".

"Возбуждение дела не равно признанию задержанного виновным", - подчеркнул при этом представитель Генпрокуратуры.

Ранее в пятницу генпрокурор РФ Юрий Чайка, отвечая на вопросы журналистов, сказал, не знает обстоятельств задержания в Москве журналиста онлайн-издания "Медуза" Голунова. "Я впервые слышу сейчас об этом. Я не знаю, что там", - сказал Чайка журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На вопрос, возьмет ли Генпрокуратура это дело под свой контроль Чайка ответил: "Мы все дела под контроль берем".

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру и в главное управление МВД по Москве в связи с задержанием Голунова с просьбой проверить законность задержания журналиста.

"В связи с тем, что задержание Голунова может быть связано с проводимым журналистским расследованием, правозащитники обратились в прокуратуру Москвы и ГУ МВД России по г. Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий представителей правоохранительных органов в отношении журналиста при его задержании", - говорится в сообщении совета.

С аналогичным запросом к Чайке обратился также депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.

В обращении Шаргунова (имеется в распоряжении ИФ) отмечается, что "по сообщениям СМИ Голунов после задержания был избит, сотрудниками полиции не были взяты смывы с рук Голунова, процессуальные действия в отношении Голунова производились в отсутствие адвоката". "В связи с вышеизложенным прошу Генпрокуратуру РФ провести проверку по информации о задержании Голунова и в случае выявления нарушений действующего законодательства принять необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в документе.

Шаргунов в разговоре с "Интерфаксом" в пятницу отметил, что у него и Голунова "много общих друзей и знакомых, которые говорят, что он не мог быть связан с наркотиками". Ситуация, по словам парламентария, "вызывает большие вопросы, учитывая профессиональную деятельность" Голунова.

По закону на ответ у Генпрокуратуры есть 30 дней.

"Мне бы хотелось, чтобы правовые аспекты этой истории были проверены быстро и оперативно. Если что, готов прийти к Ивану", - отметил Шаргунов.

В четверг сотрудники полиции задержали корреспондента интернет-издания "Медуза" Голунова, у которого были обнаружены наркотики.

"6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре было обнаружено 5 свертков с порошкообразным веществом", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе московской полиции.

По месту проживания задержанного, добавили в пресс-службе, полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. "Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством - метилэфедроном массой около 4 граммов", - сказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке ст. 91-й УПК РФ.

В "Медузе" сообщили, что речь идет о корреспонденте издания Иване Голунове.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Последнее расследование Голунова вышло 17 мая и было посвящено тому, как микрофинансовые организации обманом захватывают жилье должников. "Мы пока не можем связать эти события с работой Голунова, но будем искать эту связь", - сказал Колпаков.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял" - выразил уверенность главный редактор.