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09.06.19 14:29
После столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи за медпомощью обратились 26 человек
"Из пятнадцати пострадавших, двое в тяжелом состоянии", - заявил представитель администрации, отметив, что на месте ЧП работает около 10 машин "скорой помощи".
Автобус вез на экскурсию детей, сообщили в администрации Сочи.
В свою очередь, в ГИБДД России заявили "Интерфаксу", что участникам ДТП стали два экскурсионных автобуса. Причиной столкновения стало нарушение правил, когда один автобус не предоставил не предоставил другому преимущество в движении.
"В Адлере автобус "Mercedes-Benz Sprinter" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк - горный кластер", перевозил 18 пассажиров) при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Yutong" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк - Красная поляна", перевозил 20 пассажиров)",- сказали в ведомстве.
По данным ГИБДД, в результате ДТП 11 пассажиров автобуса "Mercedes-Benz Sprinter" получили телесные повреждения и были госпитализированы.
В Минздраве Кубани днем в воскресенье пояснили, что в результате аварии травмы получили 26 человека. В больницы Сочи для оказания необходимой помощи пострадавшим в ДТП из Краснодара отправили вертолет санитарной авиации отправили, добавили в ведомстве.
"По состоянию на 11:00 мск, за медпомощью обратилось 26 человек. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.
К оказанию помощи привлечены медицинские психологи.
Пациентам оказывается вся необходимая медпомощь.
"Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - подчеркивается в сообщении.
К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы.
В администрации края агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что в больницах находится 21 пострадавший в ДТП с автобусами, состояние двоих взрослых и двоих детей медики оценивают как тяжелое.
"Госпитализированы 21 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии", - подчеркнул чиновник.
По его словам, в настоящее время одного ребенка готовят к отправке в клинику Краснодара вертолетом санавиации.
"Угрозы жизни пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, нет", - заверил собеседник агентства.
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