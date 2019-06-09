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После столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи за медпомощью обратились 26 человек

© РИА Новости. Игорь Зарембо
9 июня. Interfax-Russia.ru - Туристический автобус попал в аварию в Сочи, пострадали 15 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации города в воскресенье.

"Из пятнадцати пострадавших, двое в тяжелом состоянии", - заявил представитель администрации, отметив, что на месте ЧП работает около 10 машин "скорой помощи".

Автобус вез на экскурсию детей, сообщили в администрации Сочи.

В свою очередь, в ГИБДД России заявили "Интерфаксу", что участникам ДТП стали два экскурсионных автобуса. Причиной столкновения стало нарушение правил, когда один автобус не предоставил не предоставил другому преимущество в движении.

"В Адлере автобус "Mercedes-Benz Sprinter" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк - горный кластер", перевозил 18 пассажиров) при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом "Yutong" (экскурсионный маршрут "Олимпийский парк - Красная поляна", перевозил 20 пассажиров)",- сказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, в результате ДТП 11 пассажиров автобуса "Mercedes-Benz Sprinter" получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В Минздраве Кубани днем в воскресенье пояснили, что в результате аварии травмы получили 26 человека. В больницы Сочи для оказания необходимой помощи пострадавшим в ДТП из Краснодара отправили вертолет санитарной авиации отправили, добавили в ведомстве.

"По состоянию на 11:00 мск, за медпомощью обратилось 26 человек. Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.

К оказанию помощи привлечены медицинские психологи.

Пациентам оказывается вся необходимая медпомощь.

"Госпитализировано 23 человека, в том числе трое детей", - подчеркивается в сообщении.

К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы.

В администрации края агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что в больницах находится 21 пострадавший в ДТП с автобусами, состояние двоих взрослых и двоих детей медики оценивают как тяжелое.

"Госпитализированы 21 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в настоящее время одного ребенка готовят к отправке в клинику Краснодара вертолетом санавиации.

"Угрозы жизни пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, нет", - заверил собеседник агентства.

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