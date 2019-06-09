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"Прямая линия с Путиным" назначена на 20 июня

© РИА Новости. Григорий Сысоев
9 июня. Interfax-Russia.ru - Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Вопросы принимаются, начиная с 8.00 мск 9 июня вплоть до окончания Программы 20 июня.

Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира, отметили в пресс-службе главы государства.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 9 июня вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину".

Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

20 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Этим летом Путин будет уже в 17-й раз отвечать на вопросы сограждан в прямом теле- и радиоэфире. По традиции "Прямая линия с Владимиром Путиным" проходит в Гостином дворе, но в прошлом году она поменяла формат и запомнилась технологическими новинками, масштабами географического охвата и оперативным откликом чиновников.

Многочисленных гостей в студии, задающих вопросы президенту, заменили интерактивные экраны, с помощью которых Путин общался не только с россиянами из отдаленных уголков страны, но и с чиновниками.

Губернаторский корпус и правительство во время "прямой линии" практически в полном составе находились на рабочих местах в ожидании звонка главы государства. Люди задавали вопросы Путину, а он - министрам и главам регионов.

В частности, ответ перед гражданами пришлось держать первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьерам Дмитрию Козаку и Алексею Гордееву, главе Минэнерго Александру Новаку, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, министру просвещения Ольге Васильевой, главе Минздрава Веронике Скворцовой, министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Кроме того, по просьбе президента отвечали на вопросы россиян главы таких регионов, как Томская, Орловская, Тюменская, Ростовская и Ивановская области, Ставропольский край и Якутия.

Несмотря на то, что федеральные каналы обычно отводят на эфир программы три часа, продолжительность общения президента с гражданами всегда остается интригой каждой "прямой линии". В прошлом году она продлилась 4 часа 17 минут, а абсолютный рекорд В.Путин поставил в 2013 году, когда общался с гражданами 4 часа 47 минут, в течение которых успел ответить на 85 вопросов (в прошлом году - на 65). В свою очередь беспрецедентное количество обращений главе государства - свыше 3,2 млн - поступило в 2015 году.

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