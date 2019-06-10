Газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК в совместном заявлении призвали проверить действия МВД по "делу Голунова"

10.06.19 11:26

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 июня. Interfax-Russia.ru - Газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова. Они не считают убедительными доказательства его виновности и требуют проверки действий сотрудников МВД, проводивших задержание Голунова.

"Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову", - сказано в заявлении. - Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными". Также в заявлении сказано, что задержание и последующий арест Голунова могут быть связаны с его профессиональной деятельностью. Поэтому все три издания требуют "детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству", открытости результатов этой проверки для средств массовой информации и максимальной прозрачности расследования уголовного дела в отношении специального корреспондента издания "Медуза". Также издания обещают внимательно следить за ходом расследования и требуют "соблюдения закона всеми и для всех". Кроме совместного заявления, у бумажных версий всех трёх газет в понедельник одинаковые первые полосы, представляющие собой плакат "Я/Мы Иван Голунов".

Руководство Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области также обеспокоено ситуацией с обвинением корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в покушении на сбыт наркотиков, сообщается в заявлении на сайте организации.

"На наш взгляд, задержание и обвинение Голунова в совершении уголовного преступления могут быть местью за его журналистские расследования", - подчеркивается в сообщении за подписью главы союза Людмилы Фомичевой, ее заместителя Петра Годлевского и членов секретариата.

В Союзе возмущены "произволом в отношении Ивана Голунова, который выражался в отказе сделать телефонный звонок после задержания, проведении следственных действий ночью и в отсутствие адвокатов, физическом насилии".

"Возмущает и попытка полиции ввести общественность в заблуждение путём распространения в СМИ фотографий, которые не имею к делу никакого отношения (...). Мы выражаем свою солидарность с коллегами, которые по всему миру активно выступили с требованием справедливости по отношению к Ивану Голунову", - говорится в заявлении.

Организация обсудит ситуацию с задержанием Голунова на заседании во вторник.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу и избрал мерой пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает своё уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.