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10.06.19 12:41

Тест Голунова на наркотики дал отрицательный результат

© РИА Новости. Евгений Одиноков
10 июня. Interfax-Russia.ru - Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах помещенного под домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн.

"На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены", - сказал Брюн в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Также стало известно, что эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и ногтей Голунова.

Это следует из заключения экспертов, которое опубликовал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"На поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин (...) следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ - не обнаружено", - говорится в заключении сотрудников экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн заявил, что "на сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены".

На заседании суда в субботу, где рассматривался вопрос о мере пресечения для корреспондента "Медузы", следователь заявлял, что в "материалах дела есть информация о том, что Голунов употреблял наркотические вещества".

Журналист Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 8 июня, ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить журналиста под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает своё уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

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