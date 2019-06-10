Колбаса с ртутью обнаружена в барнаульском магазине, возбуждено уголовное дело

10.06.19 11:23

© РИА Новости. Антон Денисов

10 июня. Interfax-Russia.ru - Дело о продаже опасной для здоровья колбасы возбуждено в Алтайском крае, сообщает пресс-служба СКР в понедельник.

"В начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края жительница Барнаула приобрела колбасную продукцию, на поверхности которой обнаружены микрочастицы ядовитого вещества - металлической ртути", - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело квалифицировано по ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).