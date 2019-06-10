В цифровом будущем не должно быть губернаторов - глава Югры

10.06.19 11:33

Фото из группы правительства ХМАО "Вконтакте"

10 июня. Interfax-Russia.ru - Цифровые сервисы, использующие искусственный интеллект, в будущем должны заменить значительную часть чиновников, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономно округа - Югры Наталья Комарова в ходе Международного IT-форума в понедельник.

"Я работаю в органах власти и понимаю, что чем меньше будет чиновников при получении людьми необходимого для обеспечения жизнедеятельности, тем будет доброжелательнее к человеку. Не хочу вас напугать, но я, например, думаю над тем, что такой работы, как губернатор, не должно быть (в будущем - ИФ), - сказала Комарова, отвечая на вопрос о цифровом будущем России.

Глава региона отметила, что в Югре продолжается процесс повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде.

Так, в 2018 году в регионе разработана нейронная сеть, использующая технологии искусственного интеллекта. Цифровой сервис предоставляет информацию о наиболее востребованных сервисах портала Госуслуг и отвечает в режиме реального времени на вопросы, возникающие у граждан при подключении услуг.

Власти округа планируют, что нейросеть заменит человека при консультировании жителей по вопросам подключения всех государственных и муниципальных услуг регионе к 2026 году. Также сервис будет предоставлять справочную информацию и отвечать не вопросы, возникающие у жителей при взаимодействии с государством.

"Чиновники почти добровольно, но делегируют часть своих полномочий системе искусственного интеллекта. Нейросеть станет самым простым и доступным единым окном связи граждан и власти", - сказала губернатор.

XI Международный IT - форум с участием стран БРИКС и ШОС открылся в понедельник в Ханты-Мансийске, в нем принимают участие представители 52 стран и 60 регионов России.