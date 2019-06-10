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10.06.19 11:44

Самолеты А-50 ВКС приступили к контролю воздушной обстановки над Крымом и Кубанью

© РИА Новости. Виталий Белоусов
10 июня. Interfax-Russia.ru - Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ приступили к выполнению задач по контролю воздушной обстановки над Черноморским побережьем Крыма и Кубани, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.

Самолеты А-50 ВКС России совершили перелет на один из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае. В воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря сопровождение самолета ДРЛО А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.

"Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения позволит не допустить возможных инцидентов с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений вооруженных сил стран НАТО", - уточнил собеседник агентства.

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