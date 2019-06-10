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10.06.19 11:56

Пять сотрудников МЧС госпитализированы после ДТП под Тулой

© РИА Новости. Максим Богодвид
10 июня. Interfax-Russia.ru - Пять сотрудников МЧС пострадали при столкновении двух грузовых автомашин на федеральной автотрассе М-4 "Дон" в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в понедельник начальник пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин.

"Утром на 201-м км трассы в Веневском районе в остановившуюся колонну машин Главного управления МЧС России по Тульской области въехала фура. В результате пострадали пять сотрудников ведомства. С травмами средней и легкой степени тяжести они госпитализированы в лечебное учреждение", - сказал Пряхин.

Кроме того, повреждены два автомобиля, которые не смогут продолжать движение. В течение нескольких часов повреждённые автомобили будут заменены на резервные, и колонна продолжит движение для выполнения поставленной задачи, отметил представитель МЧС.

По его словам, колонна грузовых машин МЧС направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

Обстоятельства ДТП выясняются.

По предварительным данным, водитель большегруза, врезавшегося в колонну МЧС на трассе "Дон" в Тульской области, мог уснуть за рулем, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

"Пока у полиции есть несколько версий случившегося. Одна из них - водитель не справился с управлением, уснув за рулем. На улице уже в эти часы стоит жаркая погода. Но эта версия не основная. Обстоятельства станут известно позже", - сказал Ярцев.

По его словам, на этом участке трассы затруднено движение автомашин.

"На южном направлении затруднено движение автотранспорта. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии и восстановления транспортного движения. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказал представитель УМВД региона.

"Полиция просит автомобилистов по возможности выбрать альтернативный маршрут", - отметил Ярцев.

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