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10.06.19 12:06

ФСБ: три человека задержаны с поличным при попытке хищения алмазов на 22 млн руб. из АК "АЛРОСА"

© РИА Новости. ФСБ РФ
10 июня. Interfax-Russia.ru - ФСБ сообщает о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся хищениями алмазного сырья из АК "АЛРОСА" и его последующим незаконным сбытом.

"При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей были задержаны с поличным сотрудница компании Канунникова, которая осуществляла хищение алмазов, посредник - Табидзе, а также Гординский, отвечавший за сбыт драгоценных камней", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там сказали, что в ходе следственных действий в адресах проживания задержанных изъяты: около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на общую сумму более $3 млн.

Кроме этого, изъята иностранная валюта в сумме более $2 млн, 500 тыс. евро, а также "драгоценная ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Главным управлением по расследованию особо важных дел СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней).

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательств", - сказала Петренко.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ.

В компании "АЛРОСА" полностью подтвердили информацию ФСБ о пресечении масштабной схемы хищений алмазного сырья в Единой сбытовой организации (ЕСО) компании.

"Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности "АЛРОСА". Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен", - заявили в "АЛРОСА".

Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования.

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