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10.06.19 12:13

Роскомнадзор изучает утечку данных 900 тыс. клиентов нескольких банков

© РИА Новости. Сергей Пятаков
10 июня. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных 900 тысяч клиентов "ОТП Банка", "Альфа Банка" и "ХКФ Банка", если будут основания, то обратится в Генпрокуратуру, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс".

"Мы взяли у издания "Коммерсант" ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей - конечно, нахождение такого количества личных данных, в таком объеме, создает большие риски нарушения прав граждан", - отмечается в сообщении.

"Если будут зафиксированы основания для проведения внеплановой проверки в отношении операторов персональных данных, то мы обратимся в Генеральную прокуратуру за соответствующей санкцией", - уточняется в сообщении.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные компании DeviceLock сообщила об утечке данных почти 900 тысяч клиентов "ОТП Банка", "Альфа Банка" и "ХКФ Банка".

В сообщении ведомства указывается, что форум, который разместил базу данных для платного скачивания, является интернациональным ресурсом, зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии.

"У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаем, что после проработки юридических деталей, мы именно так и поступим", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре пообещали глубже изучить ситуацию, понять, каким образом данные попали в сеть, повлекла ли эта утечка реальные последствия для граждан.

"По результатам этого анализа мы определимся с реагированием в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку. Вполне возможно, что базы данных сформированы в результате фишинга, тогда речь идет о действиях злоумышленников, и вопросом должны заниматься правоохранительные органы", - поясняется в сообщении.

По данным "Коммерсанта", базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность.

В открытом доступе оказались не только персональные данные с фамилиями и именами, но также и паспортные данные, информация о банке, в котором обслуживается клиент, информация о кредитах и лимите на счетах.

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