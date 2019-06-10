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10.06.19 12:24
Четверо зубрят родились в заповеднике "Брянский лес"
При этом отмечается, что родились зубрята в апреле - июне. Ученые предполагают, что "это первая, но не последняя партия краснокнижных малышей". В прошлом году было 14 новорожденных.
"Скорее всего, два зубренка из четырех - девочки. Есть вероятность, что малышей больше: зубры заповедника держаться несколькими стадами и не все они попались на фотоловушки", - говорится в сообщении.
Программа по восстановлению зубра реализуется на территории заповедника "Брянский лес" с 2011 года. На начало 2019 года в заповеднике было около 80 зубров, в том числе 36 самок.
Часть из них - звери, привезенные из российских питомников, заповедников и национальных парков, часть - уже родившиеся на территории "Брянского леса". Программа по восстановлению одновременно работает и в соседних регионах: Орле, Калуге и Смоленске. Общее поголовье зубров наших территорий на начало 2019 года насчитывает более 650 особей.
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