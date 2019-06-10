Более 90% населения Калмыкии испытывают дефицит качественной питьевой воды

10.06.19 12:29

© РИА Новости. Максим Блинов

10 июня. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков назвал одной из главных проблем региона дефицит воды и отметил, что ее запасы в республике недостаточно изучены.

"Дефицит качественной питьевой воды испытывают 92,6% всего населения, включая жителей города Элиста, где питьевую воду приходится покупать. Многие пользуются привозной водой, но и она, по сути, не может относиться к качественной", - сообщил Хасиков в интервью агентству "Интерфакс-Юг".

Он подчеркнул, что 60% населения республики проживает в сельской местности, где отсутствуют подземные источники питьевой воды, от чего страдает и орошаемое земледелие, и развитие животноводства.

"Над решением проблемы водоснабжения мы сейчас работаем плотнее всего. Выяснилось, что запасы воды в регионе недостаточно изучены, имеющиеся проекты устарели, требуют значительной доработки", - сказал собеседник агентства.

Хасиков подчеркнул, что помимо дефицита воды в республике остро стоят вопросы качества подаваемой питьевой воды и износа объектов водоснабжения, уровень которого составляет 70%.

"Требуются значительные объемы финансовых средств на реконструкцию и модернизацию данных объектов - порядка 4,7 млрд рублей", - уточнил он.

Экс-глава республики Алексей Орлов заявил об отставке 21 марта 2019 года. В тот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Хасикова.

38-летний Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года являлся представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калмыкии. С июня 2017 года - советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Хасиков также является лидером общероссийского общественного движения "За спортивную страну". Деятельность движения направлена на продвижение ценностей здорового образа жизни.

Полный текст интервью с Хасиковым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".