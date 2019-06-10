Искалеченную сову забрали у бизнесмена-фотографа в Петербурге

10.06.19 12:44

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 июня. Interfax-Russia.ru - Истощенную и покалеченную сову изъяли инспекторы комитета по природопользованию Санкт-Петербурга у предпринимателя, предлагавшего фотографии с животным за деньги.

Как сообщила пресс-служба комитета в понедельник, гражданин был задержан у входа в Парк 300-летия с уральской неясытью. В отношении коммерсанта был составлен протокол о нарушении правил пользования объектами животного мира. Как отмечается, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности.

"В рамках обеспечительных мер сова была изъята и передана в центр реабилитации диких животных "Сирин". Сова истощена, у неё сломано крыло, не хватает оперения, практически полностью отсутствует хвост. О точном состоянии совы-калеки можно будет сказать только после осмотра её ветеринарами", - говорится в сообщении.

В комитете просят сообщать о случаях предложений фотографирования с дикими животными в полицию.