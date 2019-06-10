В "Топ-3" событий мая для россиян вошел ЧМ по хоккею, авиакатастрофа SSJ-100 и День Победы

10.06.19 12:47

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 июня. Interfax-Russia.ru - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги ряда майских опросов о том, какие события были наиболее запоминающимися для жителей России.

Как говорится в пресс-релизе ВЦИОМ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник, на первом месте оказался Чемпионат мира по хоккею и игры сборной России (так ответили 14% всех опрошенных), на втором - авиакатастрофа Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" (10%), а на третьем - празднование Дня Победы (8%).

Четвертое место принадлежит президентским выборам на Украине и инаугурация Владимира Зеленского - такой вариант указали 6% респондентов. Замыкает пятерку наиболее популярных ответов ситуация со строительством храма в Екатеринбурге - такой ответ дали 3% опрошенных.

Наконец, по 2% набрали такие варианты, как итоги "Евровидения-2019" и демонстрации 1 мая.

Данные получены в ходе ежедневных инициативных опросов "ВЦИОМ-Спутник" с 1 по 31 мая. Опросы проводились методом телефонного интервью по выборке телефонов 48 тыс. абонентов мобильных и стационарных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%, тем не менее, социологи указывают на возможное смещение в итоговых данных из-за формулировки вопросов.