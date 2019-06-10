Более тысячи человек приняли участие в праздновании "Сабантуя" в Пушкино

10.06.19 12:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 июня. Interfax-Russia.ru - Свыше 1 тысячи человек приняли участие в праздничных гуляниях по случаю национального праздника татар и башкир "Сабантуй" в Пушкино, сообщает сайт администрации муниципалитета.

"Более 1 тысячи человек посетили национально-культурный праздник "Сабантуй-2019", прошедший в Пушкино 9 июня. Торжественное мероприятие было организовано в парке "Березовая роща" в микрорайоне Кудринка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в качестве развлечений для жителей организовали разнообразную программу, куда вошли народные мастер-классы по рисованию, театрализованное представление для детей, шахматный турнир и народные игры - "бег с коромыслом", "разбей горшок", "бег с яйцом на ложке", а также шуточные состязания и центральное мероприятие, старинная борьба "Курэш".

"По традиции, победителю состязания дали в награду живого барана, а призерам, занявшим второе и третье места, подарили смартфоны. Участие в состязаниях приняли порядка 30 взрослых и более 10 детей из России, Таджикистана и Татарстана", - отмечается в сообщении.

Гостей угощали традиционными блюдами - хворостом, чак-чаком и пловом, для приготовления одного казана которого было потрачено 10 кг лука, 20 кг риса и 15 кг моркови.

В пресс-службе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья "Интерфаксу" уточнили, что праздничные гуляния по случаю Сабантуя пройдут в других муниципалитетах 15 июня.

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.