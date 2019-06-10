Без сомнений: Минпромторг заявляет о соответствии SSJ-100 всем международным требованиям
  
Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
   
"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
10.06.19 12:53

Более тысячи человек приняли участие в праздновании "Сабантуя" в Пушкино

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 июня. Interfax-Russia.ru - Свыше 1 тысячи человек приняли участие в праздничных гуляниях по случаю национального праздника татар и башкир "Сабантуй" в Пушкино, сообщает сайт администрации муниципалитета.

"Более 1 тысячи человек посетили национально-культурный праздник "Сабантуй-2019", прошедший в Пушкино 9 июня. Торжественное мероприятие было организовано в парке "Березовая роща" в микрорайоне Кудринка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в качестве развлечений для жителей организовали разнообразную программу, куда вошли народные мастер-классы по рисованию, театрализованное представление для детей, шахматный турнир и народные игры - "бег с коромыслом", "разбей горшок", "бег с яйцом на ложке", а также шуточные состязания и центральное мероприятие, старинная борьба "Курэш".

"По традиции, победителю состязания дали в награду живого барана, а призерам, занявшим второе и третье места, подарили смартфоны. Участие в состязаниях приняли порядка 30 взрослых и более 10 детей из России, Таджикистана и Татарстана", - отмечается в сообщении.

Гостей угощали традиционными блюдами - хворостом, чак-чаком и пловом, для приготовления одного казана которого было потрачено 10 кг лука, 20 кг риса и 15 кг моркови.

В пресс-службе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья "Интерфаксу" уточнили, что праздничные гуляния по случаю Сабантуя пройдут в других муниципалитетах 15 июня.

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.06.19 18:18
Дело Голунова передано в московский главк Следственного комитета
.
  10.06.19 16:41
Определены три округа для эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму
.
  10.06.19 16:37
Монетный двор отреставрируют в Москве
.
  10.06.19 15:08
Москвалькова сообщила о снижении числа обращений от граждан в ее аппарат
.
  10.06.19 14:57
Собянин поддержал планы развития "Лаборатории Касперского"
.
  10.06.19 14:50
Кремль: Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
.
  10.06.19 14:29
В Кремле не видят оснований для недоверия правоохранителям в связи с делом Голунова
.
  10.06.19 14:08
Глава комитета ГД по культуре сожалеет об отмене концерта "Машины времени" на Красной площади
.
  10.06.19 13:36
В Думе призвали все экспертизы по "наркотическим" подозрениям проводить до возбуждения уголовных дел
.
  10.06.19 13:26
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил выступления русских витязей и римских легионеров в честь Дня России


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket