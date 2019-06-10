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10.06.19 17:15

Экс-полковник полиции Захарченко получил 13 лет колонии за взятку и препятствование правосудию

© РИА Новости. Евгений Одиноков
10 июня. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию, передал корреспондент "Интерфакса".

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Захарченко наказание в виде 13 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой, оглашенном в понедельник.

Также суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший офицер лишен звания полковника полиции и наград. В течение двух лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

Как сообщалось, в прениях сторон гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 495 млн рублей.

В суде Захарченко заявил о своем намерении обжаловать вынесенный приговор.

"Очевидно, что я не виновен. Будем обжаловать", - заявил Захарченко в Пресненском суде Москвы.

Прокурор Милана Дигаева, отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли гособвинение оспаривать приговор Захарченко в части оправдания, сказала: "Я думаю, да".

Захарченко и его защита настаивали на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в его действиях события и состава преступлений.

Захарченко признан виновным в получении одной особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). При этом суд оправдал его по одному эпизоду получения особо крупной взятки, вмененному ему следствием.

Установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, суд установил, что в 2016 году бывший полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается, якобы полученной им вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

К рассмотрению дела Захарченко столичный Пресненский суд приступил 2 августа 2018 года.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми". Под арестом он находится с 10 сентября 2016 года.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

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