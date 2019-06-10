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10.06.19 17:15
Экс-полковник полиции Захарченко получил 13 лет колонии за взятку и препятствование правосудию
"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Захарченко наказание в виде 13 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой, оглашенном в понедельник.
Также суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.
По приговору бывший офицер лишен звания полковника полиции и наград. В течение двух лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.
Как сообщалось, в прениях сторон гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 495 млн рублей.
В суде Захарченко заявил о своем намерении обжаловать вынесенный приговор.
"Очевидно, что я не виновен. Будем обжаловать", - заявил Захарченко в Пресненском суде Москвы.
Прокурор Милана Дигаева, отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли гособвинение оспаривать приговор Захарченко в части оправдания, сказала: "Я думаю, да".
Захарченко и его защита настаивали на оправдательном приговоре ввиду отсутствия в его действиях события и состава преступлений.
Захарченко признан виновным в получении одной особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). При этом суд оправдал его по одному эпизоду получения особо крупной взятки, вмененному ему следствием.
Установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.
Кроме того, суд установил, что в 2016 году бывший полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.
Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается, якобы полученной им вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.
К рассмотрению дела Захарченко столичный Пресненский суд приступил 2 августа 2018 года.
Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми". Под арестом он находится с 10 сентября 2016 года.
Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.
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