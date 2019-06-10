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10.06.19 12:58

РФ призывает суд ООН отклонить иск о нарушении прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

© РИА Новости. Александр Полегенько
10 июня. Interfax-Russia.ru - Международному суду ООН в Гааге следует отклонить поданный Украиной иск о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил в понедельник на слушаниях в суде посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач.

"Все требования Украины основаны на неверном представлении о ситуации. У суда нет юрисдикции для их рассмотрения. Мы призываем суд полностью отклонить иск", - сказал Лобача, представляя позицию российской стороны.

Он пояснил, что претензии Киева по части Черного моря у Крыма основаны на позиции Киева о том, что полуостров - часть Украины. Суд, отметил российский дипломат, не уполномочен рассматривать вопрос о том, является ли Крым частью РФ или Украины. Следовательно, не имея возможности высказаться о территориальной принадлежности Крыма, Международный суд не может рассматривать и вытекающие из этого вопросы, такие, как использование территориальных вод близ Крыма.

Посол подчеркнул, что похожие претензии Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу также нельзя рассматривать в Международном суде ООН. В том, что касается Керченского пролива, по словам Лобача, работает та же логика, что и в случае с претензиями по Черному морю. Он напомнил, что РФ считает, что обладает суверенитетом над проливом, но при этом признает и некоторые связанные с ним права украинской стороны.

После вступительной речи, которая транслировалась в прямом эфире в интернете, суд приступил к закрытой части слушаний. В понедельник российская сторона излагает свою позицию. Во вторник это сделает Украина. В случае, если суд придет к выводу, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, сторонам будет предоставлено еще по одному дню, чтобы привести дополнительные доводы. После этого в суде обсудят дело и вынесут решение.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав разбирательство о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

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