Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет 23-25 апреля

10.06.19 13:07

Фото ЯМЭФ

10 июня. Interfax-Russia.ru - Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) состоится 23-25 апреля 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета форума со ссылкой на итоги заседания организационного комитета.

"Организационный комитет шестого ЯМЭФ возглавит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак", - сообщил сопредседатель "Деловой России", председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров, которого цитирует пресс-служба.

Сопредседателями оргкомитета станут Назаров и глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того решено пригласить в состав оргкомитета врио главы Башкирии Радия Хабирова и других руководителей российских регионов.

ЯМЭФ - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4,6 тыс., включая 807 иностранных делегатов из 89 стран; почетными гостями стали делегаты из Франции и Сирии.

По итогам пятого ЯМЭФ было подписано 102 документа на 215 млрд рублей.