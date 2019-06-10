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10.06.19 13:07
Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет 23-25 апреля
"Организационный комитет шестого ЯМЭФ возглавит заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак", - сообщил сопредседатель "Деловой России", председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров, которого цитирует пресс-служба.
Сопредседателями оргкомитета станут Назаров и глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того решено пригласить в состав оргкомитета врио главы Башкирии Радия Хабирова и других руководителей российских регионов.
ЯМЭФ - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4,6 тыс., включая 807 иностранных делегатов из 89 стран; почетными гостями стали делегаты из Франции и Сирии.
По итогам пятого ЯМЭФ было подписано 102 документа на 215 млрд рублей.
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