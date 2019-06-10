Российские миротворцы провели под Самарой учение по отражению атаки на буферную зону

10.06.19 13:12

© РИА Новости. Юрий Стрелец

10 июня. Interfax-Russia.ru - Единственная в России миротворческая мотострелковая бригада провела на полигоне Рощинский в Самарской области учение по отражению атаки незаконных вооруженных формирований на блокпосты в буферной зоне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"По замыслу учения, военнослужащие получили оперативную информацию о готовящихся массовых провокациях в подконтрольной зоне. Подразделения были приведены в полную боевую готовность, мониторинг обстановки велся по средствам воздушной и наземной разведки. Для этого были применены беспилотники "Орлан-10", комплексы разведки КРУС "Стрелец" и другая техника", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по итогам маневров миротворцы смогли на подъезде к блокпостам остановить несколько автомобилей, начиненных взрывчатыми веществами, обнаружить все вооруженные группы, пытавшиеся незаметно пересечь буферную зону, отразить одновременную атаку на два блокпоста.

"Командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Андрей Колотовкин, которому подчинена миротворческая бригада, дал положительную оценку действиям военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Учение проводилось с учетом последнего опыта, полученного командованием Вооруженных Сил России в локальных конфликтах. В нем приняли участие более 500 миротворцев и свыше 80 единиц военной техники.