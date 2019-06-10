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10.06.19 13:44

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии

© РИА Новости. Антон Денисов
10 июня. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по делу о коррупции и организованном преступном сообществе.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судье Елены Аверченко.

Гайзеру также назначен штраф в размере 160 млн рублей.

Бывшего замглавы региона Алексея Чернова суд приговорил к 9 годам колонии, предшественника Гайзера на посту руководителя республики и экс-сенатора Владимира Торлопова - 6 годам и 6 месяцам в общем режиме со штрафом в 500 тыс. рублей, бизнесмен Валерий Веселов получил 6 лет и 6 месяцев.

Других фигурантов дела суд приговорил к срокам от 5 до 7 лет.

Дело финансиста Льва Либензона суд решил вернуть прокурору. "Следствием были допущены существенные нарушения, устранение которых на стадии судебного рассмотрения дела невозможно", - сказала судья.

Ранее в понедельник Замоскворецкий суд Москвы оправдал Гайзера по статье УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе. Как передал корреспондент "Интерфакса", это следует из приговора судьи Елены Аверченко, к оглашению которого она приступила в понедельник.

"По ч3 ст. 210 УК РФ снять обвинение" - говорится в приговоре. Суд также признал других фигурантов дела экс-главы Коми невиновными по статье 210 УК РФ.

Гайзер оправдан и по одному из эпизодов взяточничества за непричастностью к совершению преступления. В части оправдания за ним признано право на реабилитацию.

В настоящее время оглашение приговора продолжается.

Перед заседанием Гайзер поблагодарил всех собравшихся за поддержку. "Спасибо всем землякам, очень много писем получаю, всем отвечаю", - сказал Гайзер.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило признать Гайзера виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч.4 ст.174.1 УК РФ), и назначить ему наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Всего на скамье подсудимых, включая экс-главу Коми, 13 человек, для которых прокуроры запросили от 8 до 20 лет колонии с различными штрафами. Бывшего замглавы региона Чернова обвинение попросило приговорить к 20 годам колонии, предшественника Гайзера на посту руководителя республики и экс-сенатора Торлопова, а также предпринимателя Александра Зарубина - к 17 годам лишения свободы.

Гайзер в последнем слове заявил о невиновности и о том, что на посту главы Коми он честно исполнял свои обязанности.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", чем причинили ущерб бюджету почти в 3,3 млрд рублей.

Кроме того, настаивает сторона обвинения, подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Организатором ОПС обвинение считает Зарубина, бенефициарами - самого бизнесмена, Гайзера, Чернова и Торлопова.

Вячеслав Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

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