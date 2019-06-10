Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил выступления русских витязей и римских легионеров в честь Дня России

10.06.19 13:26

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 июня. Interfax-Russia.ru - Участники фестиваля "Времена и эпохи" подготовили специальную программу ко Дню России с показательными выступлениями русских витязей и римских легионеров, сообщает сайт мэра Москвы.

"Воинам предстоит показать свое мастерство в четырех дисциплинах: сшибки на конях с применением щита и копья на ристалище, состязание меле, предполагающее бой за знамя со сменой команд, конкурс steel&arms, демонстрирующий навыки владения оружием в седле, и, наконец, наземное сражение рыцарей с применением разного вида оружия. В основу состязания легла "Книга турниров" Рене Анжуйского, написанная им в 1460 году", - говорится в сообщении со ссылкой на организатора мероприятия Дмитрия Савченко.

По информации, размещенной на сайте, самым масштабным событием станет V Международный турнир святого Георгия. Он откроется в музее-заповеднике "Коломенское" в День России и продлится до завершения фестиваля. В состязаниях примут участие 12 реконструкторов из Австралии, Англии, Белоруссии, Канады, России и Франции. Посетители увидят поединки конных и пеших рыцарей и послушают концерты средневековой музыки.

"На площадку "Османская империя" (возле дома 19 на Тверском бульваре) 12 июня прибудет караван из четырех верблюдов с товарами. Затем начнется огненное шоу и представление танцовщиц и артистов театра теней "Карагез". У дома 28 на Тверском бульваре, на площадке "Русско-турецкая война", реконструируют один из эпизодов штурма Шипки, при котором русские войска одержали героическую победу. Гости увидят, как подразделение почти из 40 человек отработает необходимые навыки, а затем выдвинется на горный перевал, чтобы отразить атаки неприятеля", - уточняется в сообщении.