В Думе призвали все экспертизы по "наркотическим" подозрениям проводить до возбуждения уголовных дел

10.06.19 13:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что все экспертизы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, нужно проводить до возбуждения соответствующих уголовных дел, что уже предлагало МВД.

"Я не хочу говорить по конкретной ситуации (дело журналиста Ивана Голунова - ИФ). В подобных случаях само МВД предлагало проводить экспертизы до возбуждения уголовных дел и, наверное, надо это делать. Нужно проводить экспертизу, является ли такое вещество наркотическим или нет, есть ли следы конкретного лица или нет - все это должно быть до принятия решения о возбуждении уголовного дела, а не потом", - сказал Крашенинников "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, в настоящее время в такого рода делах существует правовая неопределенность, от которой могут страдать и граждане, и сами сотрудники правоохранительных органов - оперативники, следователи.

"Все могут попасть в ситуацию, когда нет правовой определенности. Это всегда очень прискорбно, и такая неопределенность всегда вызывает вопросы, злоупотребления", - сказал он.

По словам Крашенинникова, дела, связанные с наркотиками, всегда являются очень сложными, поскольку можно интерпретировать их, как в одну, так и в другую сторону - как в сторону виновности, так и невиновности.

"Всегда можно сказать, что вот в этом случае это необоснованно, и даже если это обоснованно, всегда можно сказать, что это не так, и так далее. Все слишком шатко в любом случае, правда это или нет - всегда подвергается сомнению. Следовательно, здесь нужно совершенствовать процедуры, в том числе через проведение экспертиз: что это за вещество, откуда оно взялось", - сказал он.

По его словам, в делах, связанных с наркотиками, должны быть очень четкие процедуры и твердые основания для обвинения человека в незаконном обороте наркотиков.