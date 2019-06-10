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10.06.19 14:29

В Кремле не видят оснований для недоверия правоохранителям в связи с делом Голунова

© РИА Новости. Илья Питалев
10 июня. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в настоящее время преждевременно говорить о недоверии к правоохранительной системе РФ в связи с уголовным делом в отношении корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, хотя вопросов в связи с расследованием действительно много.

"Действительно это конкретное дело, оно породило некоторые вопросы. То есть даже большое количество вопросов. Мы это видим, мы это фиксируем", - сказал Песков.

"Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неверно", - добавил он.

На уточняющий вопрос, не подорвано ли в Кремле доверие к МВД после подмены фотографий в "деле Голунова", Песков сказал: "Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное - потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились".

Пресс-секретарь президента отметил, что признание и объяснение ошибок необходимо, чтобы "они не повторялись впредь".

Песков также выразил надежду, что Генпрокуратура России отреагирует на сообщения о нарушениях прав журналиста Ивана Голунова, которые были допущены в ходе его задержания.

Отвечая на вопрос журналистов относительно нарушений прав Голунова, в частности, длительного его изолирования от родных и адвокатов, Песков сказал: "Функцию по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции".

На вопрос, будет ли советник президента РФ Антон Кобяков или кто-то еще из администрации президента контролировать "дело Голунова", пресс-секретарь главы государства ответил: "Мой коллега Кобяков сказал, что он обязательно ознакомится и изучит доступные материалы и возьмет на контроль".

"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания", - отметил Песков.

Он добавил: "Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД, на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых".

Касаясь того, планируется ли обсудить "дело Голунова" в ходе встречи президента с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, пресс-секретарь президента сказал: "Вы все это узнаете".

Песков подчеркнул, что Кремль в деле журналиста Ивана Голунова руководствуется только официальной информацией МВД.

"В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД", - сказал он журналистам.

Песков также заявил, что в Кремле обратили внимание на уточнения, сделанные представителями МВД, по вопросу ранее опубликованных фотографий, которые, как сообщалось изначально, были сделаны в квартире журналиста.

"Действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовала", - сказал пресс-секретарь президента.

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