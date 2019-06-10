|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.06.19 14:29
В Кремле не видят оснований для недоверия правоохранителям в связи с делом Голунова
"Действительно это конкретное дело, оно породило некоторые вопросы. То есть даже большое количество вопросов. Мы это видим, мы это фиксируем", - сказал Песков.
"Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неверно", - добавил он.
На уточняющий вопрос, не подорвано ли в Кремле доверие к МВД после подмены фотографий в "деле Голунова", Песков сказал: "Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное - потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились".
Пресс-секретарь президента отметил, что признание и объяснение ошибок необходимо, чтобы "они не повторялись впредь".
Песков также выразил надежду, что Генпрокуратура России отреагирует на сообщения о нарушениях прав журналиста Ивана Голунова, которые были допущены в ходе его задержания.
Отвечая на вопрос журналистов относительно нарушений прав Голунова, в частности, длительного его изолирования от родных и адвокатов, Песков сказал: "Функцию по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции".
На вопрос, будет ли советник президента РФ Антон Кобяков или кто-то еще из администрации президента контролировать "дело Голунова", пресс-секретарь главы государства ответил: "Мой коллега Кобяков сказал, что он обязательно ознакомится и изучит доступные материалы и возьмет на контроль".
"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания", - отметил Песков.
Он добавил: "Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД, на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых".
Касаясь того, планируется ли обсудить "дело Голунова" в ходе встречи президента с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, пресс-секретарь президента сказал: "Вы все это узнаете".
Песков подчеркнул, что Кремль в деле журналиста Ивана Голунова руководствуется только официальной информацией МВД.
"В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД", - сказал он журналистам.
Песков также заявил, что в Кремле обратили внимание на уточнения, сделанные представителями МВД, по вопросу ранее опубликованных фотографий, которые, как сообщалось изначально, были сделаны в квартире журналиста.
"Действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовала", - сказал пресс-секретарь президента.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket