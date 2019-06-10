Глава комитета ГД по культуре сожалеет об отмене концерта "Машины времени" на Красной площади

10.06.19 14:08

© РИА Новости. Илья Питалев

10 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила разочарование отменой выступления группы "Машина времени" на концерте в честь Дня России.

"Я крайне огорчена и разочарована сообщением о том, что группа "Машина времени" не примет участие в концерте на Красной площади 12 июня. Так же, как две недели назад меня искренне порадовала новость, что такое выступление состоится", - написала Ямпольская на своей странице в Фейсбуке.

"Так нельзя обращаться не только с деятелями культуры - с людьми в принципе", - заявила депутат, добавив, что не располагает "инсайдерской информацией, чем подобная бестактность вызвана".

"Если причиной действительно стала техническая переверстка программы, то мне жаль, что организацией концертов на Красной площади занимаются люди, не понимающие, что мероприятие в таком месте, да еще в день государственного праздника - событие политическое. И любые решения нужно принимать, исходя из политической целесообразности. Ощущая всю меру ответственности и просчитывая последствия хотя бы на шаг вперед. Ну, а если в последний момент кто-то решил перестраховаться..." - написала Ямпольская.

Она высказала мнение, что "если люди соглашаются выступить в день государственного праздника у стен Кремля, это достаточная степень лояльности, и ничего свыше не требуется".

"По-моему, хорошо делать свое дело в родной стране - вот что такое патриотизм. "Машина времени" этой формуле вполне соответствует", - написала Ямпольская.

"Безусловно, "Машина времени" украсила бы концерт в честь Дня России. Мне жаль, что они там не споют. Надеюсь, Андрей Макаревич и его коллеги не станут делать из этой истории далеко идущие выводы", - добавила Ямпольская.

Ранее лидер группы Андрей Макаревич заявил "Интерфаксу", что выступление группы "Машина времени" на концерте на Красной площади в честь Дня России отменено.