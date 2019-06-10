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10.06.19 14:13

Ульяновский губернатор требует возбудить уголовное дело в отношении главы областного Фонда соцстрахования

© РИА Новости. Виталий Белоусов
10 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании в понедельник распорядился подготовить обращение в контролирующие органы о проверке руководителя территориального Фонда социального страхования из-за неудовлетворительной работы.

"Территориальный Фонд социального страхования практически остановился в работе. Перестал выдавать средства реабилитации, выполнять социальные функции. Необходимо подготовить обращение в прокуратуру и с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководителя", - процитировал главу региона его пресс-секретарь Тимофей Гончарук в своем аккаунте в Твиттере.

В ходе совещания губернатор обратил внимание на многочисленные жалобы жителей региона на то, что Фонд не проводит соответствующих закупок на приобретение оборудования для реабилитации, памперсов для инвалидов, также не обеспечивает им санитарно-курортное лечение, пояснил пресс-секретарь агентству "Интерфакс-Поволжье".

"В Фонд социального страхования РФ, которому подчиняется территориальное подразделение, будут направлены соответствующие документы с требованием об увольнении Сергея Фролова с должности", - добавил Гончарук.

Между тем в прокуратуре Ульяновской области агентству сообщили, что в надзорное ведомство ежедневно поступают обращения от граждан с ограниченными возможностями здоровья о нарушении их прав.

"Прокуратура направляет в суд исковое требование заявление об обязании Фонда социального страхования выдать лекарства или средства реабилитации инвалидам, либо о взыскании тех средств, которые гражданин затратил на лечение", - сказал собеседник агентства.

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