Программа установки газоанализаторов в России коснется только новостроек

10.06.19 14:16

© РИА Новости. Александр Демьянчук

10 июня. Interfax-Russia.ru - Программа оснащения многоквартирных домов газоанализаторами и сигнализацией коснется только новостроек, рассказал в интервью "Интерфаксу" замглавы Минстроя России Максим Егоров.

"Буквально недавно вступил в силу свод правил, который рекомендует застройщикам все новые строящиеся дома, где предполагается газоснабжение, оснащать газоанализаторами. Установить их по всей стране, во всех уже построенных ранее домах, в рамках госпрограмм не планируется, но жители могут сами проявить инициативу и оснастить свой дом такими приборами", - сказал Егоров.

Он добавил, что контроль за использованием газового оборудования в жилых домах должен перейти к ресурсоснабжающим организациям.

"Идея, которую мы будем стараться продвигать в жизнь, заключается в том, что за газовое оборудование в домах должны отвечать ресурсоснабжающие организации. Пока это делают сами жильцы, но так быть не должно", - заключил замминистра.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко утвердил план мероприятий по предотвращению происшествий, связанных с нарушением правил использования газа в быту. Документ содержит перечень из 15 мероприятий, направленных на предотвращение происшествий, связанных с нарушением правил использования газа в быту. В частности, документом предусмотрено проведение проверок содержания внутридомового газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах, совершенствование законодательства в этой сфере.

Кроме того, документ предполагает внесение изменений в правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

В январе этого года глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что ведомство намерено ускорить процедуру доступа газовых служб в квартиры для предотвращения чрезвычайных ситуаций с утечкой газа.

Полный текст интервью с Егоровым доступен на сайте "Интерфакс-Недвижимость".