Минстрой сообщает о наибольшем износе систем ЖКХ на Северном Кавказе и в Сибири

10.06.19 14:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 июня. Interfax-Russia.ru - Наибольший износ систем ЖКХ наблюдается на территории Северного Кавказа и в Сибири, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минстроя России Максим Егоров.

"Наибольший износ, который мы видим, есть в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Сложная ситуация с коммунальной инфраструктурой сложилась в регионах Сибирского федерального округа: это Красноярский край, Томская область. В некоторых субъектах Дальневосточного федерального округа, Забайкалья и других", - сказал Егоров.

Он добавил, что точечные проблемы есть в Приволжском федеральном округе, на северо-западе и в центре России. "Неплохо ситуация обстоит в Уральском федеральном округе, там регионы более подготовлены, но их не так много", - заключил замминистра.

В январе специалисты Минстроя приступили к разработке стратегии развития ЖКХ на период до 2035 года. В феврале инициатива была поддержана на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Он отмечал, что стратегию развития ЖКХ планируется пересмотреть кардинальным образом, а новая программа должна быть синхронизирована с реализуемыми в отрасли нацпроектами. По итогам совещания было решено продолжить разработку проекта стратегии с привлечением ведущих экспертов отрасли и представителей бизнес-сообщества.

По словам Егорова, стратегия может быть принята до конца текущего года.

Полный текст интервью с Егоровым доступен на сайте "Интерфакс-Недвижимость".