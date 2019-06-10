Более десятка единиц лесопожарной техники получила Ингушетия в этом году

10.06.19 14:45

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

10 июня. Interfax-Russia.ru - Ингушетия получила новую спецтехнику для патрулирования лесов и борьбы с пожарами, сообщил глава Минприроды республики Магомед Бабхоев во время заседания коллегии ведомства с участием главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"В рамках регионального проекта "Сохранение лесов " нацпроекта "Экология" за счет субвенций из федерального бюджета для нужд лесного хозяйства приобретена и поставлена в республику новая лесопожарная и лесопатрульная техника", - сказал Бабхоев.

По его словам, в регион поступили четыре малых лесопатрульных комплекса (МЛПК) на базе УАЗ-390945 "Фермер ", цельнометаллический автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-330811-33 "Вепрь ", пять штук LADA (ВАЗ) 2121 (4x4).

Кроме того, Ингушетия получила универсальный лесопожарный модуль (УЛПМ) на базе трактора МТЗ "Беларусь " - 82.1. Он предназначен для борьбы с лесными пожарами механизированным способом в труднодоступных местах. Модуль успешно справляется с локализацией лесных пожаров путем прокладки заградительных и опорных полос, а также тушением кромки пожаров водой, пеной или огнегасящими эмульсиями. Он способен производить множество лесохозяйственных работ. Универсальный лесопожарный модуль станет отличным помощником для лесничеств и лесопожарных центров.

Техника закуплена при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

По данным главы ведомства, в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" запланированы к реализации в 2019 году мероприятия, в том числе по увеличению площади лесовосстановления. Общий объем финансирования проекта на 2019-2021 годы составит чуть более 59 млн руб.