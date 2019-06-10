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10.06.19 14:50

Кремль: Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

© РИА Новости. Алексей Дружинин
10 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента РФ Владимира Путина о деле журналиста Ивана Голунова.

В понедельник Москалькова представила президенту ежегодный доклад уполномоченного по правам человека.

"Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

По версии следствия, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение.

После задержания журналиста на сайте столичного главка полиции 7 июня был опубликован официальный релиз с несколькими фотографиями, на которых видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления.

В полиции заявили, что "фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых".

Позднее в ведомстве сообщили, что непосредственно в рамках дела Голунова был сделан лишь один снимок, а остальные фотографии "сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный (Голунов - ИФ)".

По факту ошибочного размещения снимков в главке была начата проверка, заявили в пятницу в московской полиции.

"Там лишь одна фотография, на которой изображен паспорт, весы пакетики с веществом и сверток изоленты - это с квартиры Ивана, - рассказал оперативник, "разрабатывавший" журналиста, в интервью "России-24". - Получается, что остальные фотографии - это с места проведения обыска в Московской области. В этот же день нами там была выявлена лаборатория по производству синтетических наркотиков. И произошла небольшая путаница - что эти все фотографии выложили именно в статье про Ивана".

Никулинский суд Москвы в субботу, 8 июня, отказался заключать Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявляет, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать со следствием, "если оно будет придерживаться честных правил игры".

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