Взнос на капремонт на Ставрополье с 1 июля повысится на 35% в домах с лифтами, на 21% - без лифтов

10.06.19 15:02

© РИА Новости. Михаил Мордасов

10 июня. Interfax-Russia.ru - Размер взносов на капремонт в Ставропольском крае с 1 июля 2019 года повысится с 7 рублей 11 копеек до 9 рублей 63 копеек за 1 кв. метр для многоквартирных домов с лифтами и до 8 рублей 63 копеек - для домов без лифтов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ края.

Таким образом, размер отчислений за кв. метр площади увеличивается на 2 рубля 63 копейки, или 35,4%, для многоквартирных домов с лифтами, на 1 рубль 63 копейки, или 21,4%, для домов без лифтов.

"Впервые с начала действия в крае региональной программы капремонта с июля 2019 года размер взноса будет дифференцирован для разных типов многоквартирных домов. Введение повышенного размера взноса для домов, оборудованных лифтами - необходимая мера. В многоквартирных домах по краю насчитывается 4 тыс. 226 лифтов. Из них 662 подъемника уже выработали свой ресурс и нуждаются в модернизации уже сейчас", - говорится в сообщении.

Старые лифты будут заменены в ближайшие два года в рамках региональной программы капремонта. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Основным источником финансирования станут взносы собственников, отмечено в пресс-релизе.

По данным краевого фонда капремонта, в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах, рассчитанную до 2043 года, включено более 9 тыс. домов общей площадью более 27 млн кв. метров.