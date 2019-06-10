"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
  
Без сомнений: Минпромторг заявляет о соответствии SSJ-100 всем международным требованиям
   
Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
10.06.19 15:02

Взнос на капремонт на Ставрополье с 1 июля повысится на 35% в домах с лифтами, на 21% - без лифтов

© РИА Новости. Михаил Мордасов
10 июня. Interfax-Russia.ru - Размер взносов на капремонт в Ставропольском крае с 1 июля 2019 года повысится с 7 рублей 11 копеек до 9 рублей 63 копеек за 1 кв. метр для многоквартирных домов с лифтами и до 8 рублей 63 копеек - для домов без лифтов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ края.

Таким образом, размер отчислений за кв. метр площади увеличивается на 2 рубля 63 копейки, или 35,4%, для многоквартирных домов с лифтами, на 1 рубль 63 копейки, или 21,4%, для домов без лифтов.

"Впервые с начала действия в крае региональной программы капремонта с июля 2019 года размер взноса будет дифференцирован для разных типов многоквартирных домов. Введение повышенного размера взноса для домов, оборудованных лифтами - необходимая мера. В многоквартирных домах по краю насчитывается 4 тыс. 226 лифтов. Из них 662 подъемника уже выработали свой ресурс и нуждаются в модернизации уже сейчас", - говорится в сообщении.

Старые лифты будут заменены в ближайшие два года в рамках региональной программы капремонта. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Основным источником финансирования станут взносы собственников, отмечено в пресс-релизе.

По данным краевого фонда капремонта, в региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах, рассчитанную до 2043 года, включено более 9 тыс. домов общей площадью более 27 млн кв. метров.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.06.19 18:18
Дело Голунова передано в московский главк Следственного комитета
.
  10.06.19 16:41
Определены три округа для эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму
.
  10.06.19 16:37
Монетный двор отреставрируют в Москве
.
  10.06.19 15:08
Москвалькова сообщила о снижении числа обращений от граждан в ее аппарат
.
  10.06.19 14:57
Собянин поддержал планы развития "Лаборатории Касперского"
.
  10.06.19 14:50
Кремль: Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
.
  10.06.19 14:29
В Кремле не видят оснований для недоверия правоохранителям в связи с делом Голунова
.
  10.06.19 14:08
Глава комитета ГД по культуре сожалеет об отмене концерта "Машины времени" на Красной площади
.
  10.06.19 13:36
В Думе призвали все экспертизы по "наркотическим" подозрениям проводить до возбуждения уголовных дел
.
  10.06.19 13:26
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил выступления русских витязей и римских легионеров в честь Дня России


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket