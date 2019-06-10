Ген военного: генетические паспорта для военнослужащих планируют создать в России
  
Грязные деньги: замглавы Барнаула заподозрили в получении крупной взятки
   
"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
10.06.19 15:08

Москвалькова сообщила о снижении числа обращений от граждан в ее аппарат

© РИА Новости. Александр Натрускин
10 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова констатирует снижение количества поступающих в ее аппарат обращений от граждан.

"В этом году поступило 38 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на 4 тысячи, и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад.

В частности, она рассказала, что в прошлом году были решены проблемы, связанные с "валютными ипотечниками".

"Почти 7 тысяч семей не были лишены единственного жилья. Почти год после создания по вашему распоряжению специальной программы работала комиссия, и каждого мы индивидуально смотрели с тем, чтобы решить, какую помощь можно оказать", - сказала Москалькова.

При этом она добавила: "Это очень важно, но на будущее нужно, наверное, извлечь какой-то вывод, что риски, когда человек закладывает единственное жильё в банк, наверное, должны быть не только для этого человека, но и для банка, который должен понимать, что семью придётся выселять на улицу".

Президент обратил внимание на то, что много обращений от граждан связано с вопросами гражданства.

"По вопросам гражданства особенно много из Украины приходило; практически из всех государств. Те меры, которые приняты по упрощению гражданства, конечно, тоже сняли напряжённость, и меньше стало поступать обращений по этой линии", - сказала Москалькова.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на решение проблем, которые возникли у бывших украинских военнослужащих. "Большая проблема решена с Крымом, когда бывшие украинские военнослужащие оказались в ситуации, когда они лишались прописки, регистрации, и по вашему указу эта ситуация разрешена", - отметила она.

Президент обратил внимание, что на втором месте среди обращений вопросы, связанные с жилищным законодательством. "Их в этом году тоже стало чуть меньше, даже не чуть, а прилично меньше, чем в позапрошлом", - сказал Путин.

Москалькова объяснила, что это связано с решением проблем переселения из ветхого и аварийного жилья.

"Вы поднимали вопрос об обманутых дольщиках. Ко мне тоже приходит очень большое количество обращений от этих людей. И правильно, что те меры, которые Вы сейчас наметили, могут решить эту проблему", - сказала омбудсмен.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.06.19 18:18
Дело Голунова передано в московский главк Следственного комитета
.
  10.06.19 16:41
Определены три округа для эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму
.
  10.06.19 16:37
Монетный двор отреставрируют в Москве
.
  10.06.19 14:57
Собянин поддержал планы развития "Лаборатории Касперского"
.
  10.06.19 14:50
Кремль: Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
.
  10.06.19 14:29
В Кремле не видят оснований для недоверия правоохранителям в связи с делом Голунова
.
  10.06.19 14:08
Глава комитета ГД по культуре сожалеет об отмене концерта "Машины времени" на Красной площади
.
  10.06.19 13:36
В Думе призвали все экспертизы по "наркотическим" подозрениям проводить до возбуждения уголовных дел
.
  10.06.19 13:26
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил выступления русских витязей и римских легионеров в честь Дня России
.
  10.06.19 12:41
Тест Голунова на наркотики дал отрицательный результат


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket