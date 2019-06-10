Москвалькова сообщила о снижении числа обращений от граждан в ее аппарат

10.06.19 15:08

© РИА Новости. Александр Натрускин

10 июня. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова констатирует снижение количества поступающих в ее аппарат обращений от граждан.

"В этом году поступило 38 650 обращений. Это несколько меньше, чем в прошлом году, почти на 4 тысячи, и такая тенденция связана в первую очередь с тем, что мы стали использовать новый инструментарий", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад.

В частности, она рассказала, что в прошлом году были решены проблемы, связанные с "валютными ипотечниками".

"Почти 7 тысяч семей не были лишены единственного жилья. Почти год после создания по вашему распоряжению специальной программы работала комиссия, и каждого мы индивидуально смотрели с тем, чтобы решить, какую помощь можно оказать", - сказала Москалькова.

При этом она добавила: "Это очень важно, но на будущее нужно, наверное, извлечь какой-то вывод, что риски, когда человек закладывает единственное жильё в банк, наверное, должны быть не только для этого человека, но и для банка, который должен понимать, что семью придётся выселять на улицу".

Президент обратил внимание на то, что много обращений от граждан связано с вопросами гражданства.

"По вопросам гражданства особенно много из Украины приходило; практически из всех государств. Те меры, которые приняты по упрощению гражданства, конечно, тоже сняли напряжённость, и меньше стало поступать обращений по этой линии", - сказала Москалькова.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на решение проблем, которые возникли у бывших украинских военнослужащих. "Большая проблема решена с Крымом, когда бывшие украинские военнослужащие оказались в ситуации, когда они лишались прописки, регистрации, и по вашему указу эта ситуация разрешена", - отметила она.

Президент обратил внимание, что на втором месте среди обращений вопросы, связанные с жилищным законодательством. "Их в этом году тоже стало чуть меньше, даже не чуть, а прилично меньше, чем в позапрошлом", - сказал Путин.

Москалькова объяснила, что это связано с решением проблем переселения из ветхого и аварийного жилья.

"Вы поднимали вопрос об обманутых дольщиках. Ко мне тоже приходит очень большое количество обращений от этих людей. И правильно, что те меры, которые Вы сейчас наметили, могут решить эту проблему", - сказала омбудсмен.