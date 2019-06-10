Массовая гибель рыбы произошла в водоеме на Ставрополье

10.06.19 15:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы в Новомарьевском лимане Шпаковского района Ставропольского края, сообщает управление по информполитике правительства региона.

По данным управления, 8 июня в соцсетях появилась информация о том, что на берег водоема выбросило множество толстолобиков, судаков, плотву и другую рыбу, некоторые особи достаточно крупные.

"В той или иной степени, гибель коснулась практически всего видового состава. (...) На Новомарьевский лиман выехала лаборатория Ставропольского центра государственного экологического мониторинга", - говорится в сообщении.

Результаты лабораторных исследований станут известны примерно через неделю.

"Предположительно причиной произошедшего могло стать кислородное голодание в связи с резко установившейся жарой. Не исключено также, что в озере произошел выброс сероводорода", - отмечено в пресс-релизе.

По данным управления, водоем находится в пользовании сельхозпредприятия, выращивающего рыбу на продажу.