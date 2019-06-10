|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.06.19 15:28
Массовая гибель рыбы произошла в водоеме на Ставрополье
По данным управления, 8 июня в соцсетях появилась информация о том, что на берег водоема выбросило множество толстолобиков, судаков, плотву и другую рыбу, некоторые особи достаточно крупные.
"В той или иной степени, гибель коснулась практически всего видового состава. (...) На Новомарьевский лиман выехала лаборатория Ставропольского центра государственного экологического мониторинга", - говорится в сообщении.
Результаты лабораторных исследований станут известны примерно через неделю.
"Предположительно причиной произошедшего могло стать кислородное голодание в связи с резко установившейся жарой. Не исключено также, что в озере произошел выброс сероводорода", - отмечено в пресс-релизе.
По данным управления, водоем находится в пользовании сельхозпредприятия, выращивающего рыбу на продажу.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket