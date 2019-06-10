Сотрудники ФСБ задержали восемь сторонников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

10.06.19 15:31

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 июня. Interfax-Russia.ru - Предполагаемые организаторы и члены ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму после обысков, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации), проведены обыски в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе - по местам проживания трех организаторов и пяти членов ячейки террористической организации", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, уточнили в УФСБ.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму выявлены три ячейки "Хизб ут-Тахрир". Последние массовые обыски прошли в конце марта, после них были задержаны 23 человека: два десятка на полуострове, еще трое - в Ростове-на-Дону.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. Ее главная цель - халифат, то есть теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.