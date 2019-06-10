Почти 3 тыс. площадок для мусора переоборудуют в Мурманской области в течение трех лет

10.06.19 15:37

© РИА Новости. Владимир Песня

10 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области сформировало трехлетнюю программу переоборудования в регионе контейнерных площадок для сбора отходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации министра энергетики и ЖКХ региона Владимира Гноевского, в рамках программы на территории области будет обустроено около 2,8 тыс. площадок, на которых установят почти 6 тыс. контейнеров. При этом программа предусматривает использование заглубленных контейнеров либо закрытых площадок накопления отходов, что не позволят ветру или животным разносить мусор.

"По нашим расчетам, на реализацию программы в течение трех лет потребуется порядка 800 млн рублей. Соответствующая заявка направлена нами в федеральное профильное министерство", - приводит пресс-служба слова Гноевского на оперативном совещании в правительстве Заполярья в понедельник.

В ходе совещания также было объявлено о создании единой информационной платформы "Наш Север", где жители области смогут высказать свое предложение по благоустройству общественных пространств, указать места, где недостаточно развита инфраструктура. Как полагают в правительстве, благодаря проекту до 2024 года уровень вовлеченности граждан при реализации проектов по благоустройству городской среды должен составить 30%.

"Мы должны перейти от социальных сетей, где пользователи оставляют комментарии о работе управляющих компаний, неубранном мусоре, отсутствии детской площадки, в системно работающую платформу, которая позволит оперативно отслеживать, что волнует наших граждан и как решаются эти проблемы на местах", - подчеркнул врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.