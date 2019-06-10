Глава Екатеринбурга предлагает вынести на голосование не более 4-х площадок для постройки храма

10.06.19 16:01

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 июня. Interfax-Russia.ru - Мэрия Екатеринбурга рассчитывает в течение нескольких дней завершить консультации с епархией и меценатами и получить итоговый перечень площадок под строительство храма для вынесения их на голосование, сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании рабочей группы в понедельник.

"В течение этой недели - начале следующей мы получим позицию РПЦ и меценатов. Далее цель сформировать три-четыре площадки, которые могут попасть уже в итоговый шорт-лист. По технологии надо будет обсуждать. И одна сторона, и другая вообще говорят: давайте выберем две площадки, чтобы можно было выбирать, чтобы не размазывать голоса. Эту часть будем смотреть", - подчеркнул Выскоинский во время заседания, трансляция которого ведется на сайте думы.

Параллельно, по словам главы города, ведется работа с архитекторами-градостроителями по возможности визуализации объемов будущего храма.

"За последнее время, более чем десять лет, мы с вами незаметно для себя перешли с обсуждения церкви святой Екатерины, которая была небольшой, к кафедральному собору города, который, естественно, обладает другими градостроительными характеристиками, объемами и это, безусловно, нужно учитывать. У нас храм рос во время обсуждений, я считаю, это неплохо, но, когда мы говорим о градостроительной ситуации, мы это обязаны учитывать", - отметил Высокинский.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.