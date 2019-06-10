Опрос по площадке для храма в Екатеринбурге будет стоить городскому бюджету около 13 млн рублей

10.06.19 16:22

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 июня. Interfax-Russia.ru - Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров на заседании рабочей группы по определению формата опроса о месте строительства храма в понедельник заявил, что опрос обойдется городу в 13 млн рублей.

"Мы посчитали пока предварительно сами на уровне комиссии, еще с финансистами в администрации не согласовывали. Я думаю, сумма там не намного подкорректируется, опрос будет стоить порядка 13 млн. Сама даже закупка бумаги <...> будет стоить порядка 500 тыс. Это уже мы без конкурсных процедур не сможем провести", - сказал Захаров во время заседания, трансляция которого ведется на сайте думы.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, у города есть на эти деньги.

"Мы его (опрос - ИФ) в состоянии с вами организовать", - отметил он.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

После этого власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.