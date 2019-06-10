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Шестилетний мальчик из Ингушетии установил два мировых рекорда по отжиманиям от пола

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 июня. Interfax-Russia.ru - Мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход и за два часа установлены в понедельник в Ингушетии в самой высокой на Северном Кавказе смотровой башне, сообщили агентству "Интерфакс-Юг " в пресс-службе Минспорта региона.

"Шестилетний воспитанник спортклуба Ингушетии "Чингиз" Ибрагим Льянов побил сразу два мировых рекорда по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее число отжиманий за два часа. Юный спортсмен уже отжался больше чеченского мальчика Рахима Куриева - более 3202 раз, и на скорость - этого результата Ибрагим достиг меньше, чем за два часа. На данный момент он отжался уже четыре тысячи раз и продолжает отжиматься ", - сказал собеседник агентства.

Рекорды зафиксировал Главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков.

По данным пресс-службы, ранее шестилетний Льянов отжался 5 тыс. 555 раз, побив мировой рекорд пятилетнего Куриева из Чечни, отжавшегося 4 тыс.105 раз за 2 часа 25 минут, в понедельник свое достижение Ибрагим подтвердил официально.

Как сообщалось, открывшийся 20 апреля этого года в смотровой башне этномузей ингушской истории в честь 25-летия возрожденного ингушского Магаса и 1076-летия древнего города был признан самым высоким в мире.

Зарегистрированная высота составляет 99,97 метра. Во время его открытия гендиректор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд " Влад Копылов вручил сертификаты о рекорде главе региона Юнус-Беку Евкурову и мэру Магаса Беслану Цечоеву.

Башня согласия - увеличенная в четыре раза копия средневековой ингушской боевой башни, которая была построена в 2013 году на площади Алания в столице республики.

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