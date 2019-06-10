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Суды могут лишиться части полномочий по административным делам

© РИА Новости. Максим Богодвид
10 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает сократить число административных дел, наказания по которым назначают суды, следует из опубликованной на сайте правительства концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)

"Представляется целесообразным сократить количество составов административных правонарушений, по которым суд (арбитражный суд) является органом, привлекающим к административной ответственности", - говорится в документе. Его авторы предлагают оставить у судов только те составы, которые представляют повышенную общественную вредность.

Еще более серьезную реформу правительство предлагает провести на уровне субъектов федерации. Для рассмотрения административных дел о нарушении региональных законов в субъектах задумано создать специальные коллегиальные органы. Им предлагается передать "значительную часть полномочий мировых судей по рассмотрению дел", наказание за которые предусмотрено законами субъектов, говорится в концепции.

Ее разработчики предлагают в новом КоАП также предусмотреть ответственность за нарушения правил и норм, предусмотренных не только законами РФ и ее субъектов, но и муниципальными нормативными правовыми актами.

В начале июня концепция нового КоАП в целом была одобрена на совещании в правительстве, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Она предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

Двумя месяцами ранее Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить и внести концепцию нового КоАП в правительство к 1 июня. Целью это работы была названа "актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности". На заседании правительства 23 марта премьер обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП, на который "невозможно уже смотреть без слез". По словам Медведева, "нужно "причесать" все составы административных правонарушений, уйти от безобразий типа (отсылка) со значком "8"".

Авторы концепции подчеркивают, что ее целью не является ограничение дискуссии по вопросам реформы КоАП. "Содержащиеся в ней подходы могут быть изменены в ходе работы над текстом нового кодекса ", - говорится в документе.

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