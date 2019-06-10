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10.06.19 16:37
Монетный двор отреставрируют в Москве
Там отметили, что ведомство выдало задание на разработку проекта реставрации Монетного двора на Никольской улице. Специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности здания.
После согласования проекта реставраторы смогут приступить к работам.
Здание Монетного двора в Москве является памятником архитектуры. Вплоть до XIX века там чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Помещения также использовались в качестве губернской тюрьмы, среди заключенных которой были Пугачев и Радищев.
Самым старым зданием Монетного двора являются кирпичные палаты 1697 года. Некоторые корпуса ансамбля перестраивались в начале ХХ века по проекту Льва Кекушева.
Монетный двор расположен по адресу: ул.Никольская, д.5/1.
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